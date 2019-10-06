Karşıyaka kahretti

Fatsa Belediyespor önünde Arif’in kırmızı kart görmesiyle 31 dakika 10 kişi oynayan KSK’nin bir topu direkten döndü. İzmir ekibi sayısız gol fırsatını değerlendiremeyince bir puanla yetinmek zorunda kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağspor'u yenen Karşıyaka, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın son 31 dakikasını 10 kişi oynayan bir topu direkten dönen KSK, kahroldu. 9. dakikada Görkem'in soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayla Cenk topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 17'de ani gelişen Karşıyaka atağında sağdan Mustafa Değirmenci hızla yarı alanını geçti. Ortasında penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Hakan Kuş'un kafa vuruşunda kaleci direk dibinden topu çeldi. 43'te Görkem sol ayağıyla gelişine vurdu. Top direk dibinden auta çıktı. 44'te Doğukan sol çizgiye inip içeriye çevirdi. Arka direkte Mustafa Değirmenci'nin sert şutunda top yan direğin dibinden dışarı gitti. 45+2'de sol çaprazdan Görkem'in ortasına Metin kafayı vurdu. Top, direkten oyun alanına döndü. 47'de Görkem sağdan çevirdi, Doğukan arka direkte indirdi, Arif'in yakın mesafeden şutu üstten auta gitti.



ARİF'E KIRMIZI KART



59'da orta alanda rakibine sert giren Arif ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Arif ilk sarısını 51. dakikada görmüştü. 67'de Şefik'in sağ çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı. 89'da Harun'un uzaktan şutunu kaleci son anda kornere çeldi. 90+3'te Recep'in sol çaprazdan şutunda top direk dibinden dışarı çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



TOLUNGÜÇ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK



Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Fatsa maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Tolungüç, geçen hafta 1-0 kazanılan 1877 Alemdağ randevusunun kadrosunda yer alan ve sol açıkta görev verdiği Özgür'ü yedek soyundurdu. Genç futbolcunun yerine orta sahada Görkem'e şans verdi. Fatsa'daki aşırı rüzgar her iki takım oyuncularına zor anlar yaşattı. Karşıyaka ile Fatsa tarihlerinde ilk kez karşılaştı.