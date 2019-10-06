  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Karşıyaka kahretti

Karşıyaka kahretti

Karşıyaka kahretti
Giriş Tarihi: 6.10.2019

önünde Arif’in görmesiyle 31 dakika 10 kişi oynayan ’nin bir topu direkten döndü. ekibi sayısız gol fırsatını değerlendiremeyince bir puanla yetinmek zorunda kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağspor'u yenen Karşıyaka, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın son 31 dakikasını 10 kişi oynayan bir topu direkten dönen KSK, kahroldu. 9. dakikada Görkem'in soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayla Cenk topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. 17'de ani gelişen Karşıyaka atağında sağdan Mustafa Değirmenci hızla yarı alanını geçti. Ortasında penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Hakan Kuş'un kafa vuruşunda kaleci direk dibinden topu çeldi. 43'te Görkem sol ayağıyla gelişine vurdu. Top direk dibinden auta çıktı. 44'te Doğukan sol çizgiye inip içeriye çevirdi. Arka direkte Mustafa Değirmenci'nin sert şutunda top yan direğin dibinden dışarı gitti. 45+2'de sol çaprazdan Görkem'in ortasına Metin kafayı vurdu. Top, direkten oyun alanına döndü. 47'de Görkem sağdan çevirdi, Doğukan arka direkte indirdi, Arif'in yakın mesafeden şutu üstten auta gitti.

ARİF'E KIRMIZI KART

59'da orta alanda rakibine sert giren Arif ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Arif ilk sarısını 51. dakikada görmüştü. 67'de Şefik'in sağ çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı. 89'da Harun'un uzaktan şutunu kaleci son anda kornere çeldi. 90+3'te Recep'in sol çaprazdan şutunda top direk dibinden dışarı çıktı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

TOLUNGÜÇ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Fatsa maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Tolungüç, geçen hafta 1-0 kazanılan 1877 Alemdağ randevusunun kadrosunda yer alan ve sol açıkta görev verdiği Özgür'ü yedek soyundurdu. Genç futbolcunun yerine orta sahada Görkem'e şans verdi. Fatsa'daki aşırı rüzgar her iki takım oyuncularına zor anlar yaşattı. Karşıyaka ile Fatsa tarihlerinde ilk kez karşılaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka kahretti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN