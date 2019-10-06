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Kartal çıkış peşinde

Kartal çıkış peşinde
Giriş Tarihi: 6.10.2019

Süper Lig’de 6 maçtan 1 galibiyet çıkartabilen , bugün saat 16.30’da Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Kritik maçta düdük çalacak

Sezona sancılı başlayan ve ligde sadece 1 galibiyet görebilen Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Lige iyi başlangıç yapan Alanyaspor ise 6 maçta yenilgi yaşamadı. Güney ekibi 4 kez kazandı, 2 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı'nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de oynayabilecek.

ELNENY CEZALI

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.

GÜVEN YALÇIN ŞÜPHELİ

Beşiktaş'ta Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın'ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Alanyaspor'a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.

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