Trabzonspor’un rakibi Ç.Rize

Spor Toto Süper Lig'de Karadeniz derbisinde Trabzonspor, bugün Ç.Rize'ye konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de Karadeniz derbisinde Trabzonspor, bugün Ç.Rize'ye konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi ve Fernandes sakatlığı sebebiyle görev alamayacak. Rize'de ise tek eksik Umar Aminu. İki takım arasında ligde geride kalan 36 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor 8 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda rakip kaleye 74 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları Trabzonspor 4-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanmıştı. Rize'de oynanan karşılaşmaların 8'inde Trabzonspor galip geldi. 6 maç beraberlikle biterken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.