A Milliler toplanıyor

Ay-yıldızlılar EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacakları maçlar için bugün topbaşı yapacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün İstanbul'da toplanacak. H Grubu'ndaki 6 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi alıp 15 puan toplayan ay-yıldızlı ekibimiz ilk 2 takımın direkt finallere gideceği grupta iki maçı da kazanıp işini garantiye almak istiyor. Elemelerde 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak milli takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te bir araya gelecek.

ÇALIŞMA RİVA'DA

Ay-yıldızlı ekip, Ülker Stadı'nda yapacağı Arnavutluk maçı öncesi hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirecek. Milliler, Fransa ile Saint-Denis kentinde oynayacağı müsabaka için ise 13 Ekim'de Paris'e gidecek.



ARNAVUTLUK ÖNÜNDE HEDEFİMİZ YİNE ZAFER

A Milli Takımımız EURO 2020 Elemeleri'ndeki ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Arnavutluk'u yine yenip Fransa ile final oynamak istiyor. Ay-yıldızlı ekibimiz 22 Mart'ta rakibi ile oynadığı mücadeleden Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleri ile galip ayrılmıştı. Arnavutluk daha sonra dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Grupta 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti bulunan ekip inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.



H GRUBU'NDA HENÜZ BERABERLİK ÇIKMADI

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilginç tablo dikkat çekiyor. Grupta şu ana dek oynanan 18 maçta henüz beraberlik çıkmadı. 15 puanla zirvede bulunan ekibimiz 5 galibiyet elde ederken İzlanda'ya 2-1'lik skorla çarpıldı. Aynı puanla ikinci sırada bulunan Fransa'nın da 5 galibiyeti bulunurken onlar da tek yenilgisini 2-0'lık skorla Milli Takımımızdan aldı. Grupta galibiyeti bulunmayan tek takım ise Andorra.