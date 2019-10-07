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’nun keyfi kaçtı

Akigo’nun keyfi kaçtı
Giriş Tarihi: 7.10.2019

1. 'de 3 haftalık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Giresunspor'a tek golle kaybeden Akhisarspor'da moraller bozuldu.

TFF 1. Lig'de 3 haftalık galibiyet serisinin ardından deplasmanda Giresunspor'a tek golle kaybeden Akhisarspor'da moraller bozuldu. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Giresun karşılaşmasında kaza yaptıklarını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Elbette üzgünüz ama bu tür mağlubiyetler bizi kendimize getirmek için fırsat olacak. Milli arada gerekenleri yapacağız, dersler çıkaracağız ve eksiklerimizi gidereceğiz. Lig uzun maraton. Daha fazla çalışacağız" dedi.
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