Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında, Uşak temsilcisi Bölmespor’a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7’ye çıkarttı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında Aliağaspor, Uşak temsilcisi Bölmespor ile karşı karşıya geldi. Ulubey İlçe Stadında oynanan karşılaşmayı sarı siyahlı ekip, 66. dakikada penaltı vuruşu gelen Özkan Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Aliağaspor, bu sonuçla ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı.
İHA
Aliağaspor FK deplasmandan 3 puan ile döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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