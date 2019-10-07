Aliağaspor FK deplasmandan 3 puan ile döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. grup 3. haftasında, Uşak temsilcisi Bölmespor’a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7’ye çıkarttı.