Balıkesir mucizesi

Transfer yasağını son günde kaldıran, muhteşem bir performans sergileyen Bal-Kes büyük alkış topluyor

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor mucizesi yaşanıyor. Sezona büyük sıkıntılarla giren, yönetimini değiştiren ve transfer yasağını son gün kaldırıp 11 takviye yapan Bal- Kes, teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde muhteşem bir performans sergiledi. 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ve 13 puanla zirve yarışına ortak olan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde rakiplerine sahayı dar ediyor. Evinde Erzurum BŞB, Ümraniye ve Giresun'dan sonra Bolu'yu da yenerek 4'te 4 yapan Balıkesirspor, büyük alkış topladı. İç sahada en başarılı takım olarak dikkat çeken Bal-Kes, gelecek haftalar öncesinde hedefini Süper Lig olarak büyüttü.

'ÇITAYI YÜKSELTTİK'

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Ligde pozisyon değişti, şimdi bundan sonra artık daha yukarıları düşünmek mecburiyetindeyiz" dedi. Futbolcularının her zaman olduğu gibi iyi bir mücadele örneği verdiğini söyleyen Tandoğan, "Mağlubiyetten galibiyete geçmek kolay bir şey değil. Bunu da başardılar. Tabii ki lider olmak güzel bir şey ama önemli olan orada kalmak" dedi.

ÜMİT YÖNEY