Fener’de değişim

Fenerbahçe’de Nabil Dirar fıtık ameliyatı olacak. Sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım ise sol bekte formasına kavuşacak

F.BAHÇE'DE milli ara ile birlikte savunma kurgusu değişecek. Sarı-lacivertli ekipte Hasan Ali'nin sakatlığı sebebiyle sol bekte görev yapan Nabil Dirar'ın milli arada fıtık ameliyatı olacağı bildirilirken bu futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dirar'ın yokluğunda sakatlıktan kurtulan ve takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali'nin de formasına kavuşacağı bildirildi. Adil Rami- Zanka ikilisinin de görev yapacağı Kanarya da böylelikle savunma hattı değişecek. Bu arada Garry Rodrigues'ten sonra Victor Moses'ın da oynayacak seviyeye geldiği bildirildi.

GÜNEY KABUSU

BU arada A.Alanya ve Antalya, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenerek sarılacivertli takıma puan şansı tanımazken Güney ekipleri Kanarya'nın kabusu oldu. Ligin 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan F.Bahçe, 7. haftada ise sahasında Antalya'ya 1-0 yenildi.



BEN ARFA TRACTOR SAZİ'YE

YAZ aylarında adı Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin istediği Fransız oyuncunun Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı İran ekibi Tractor Sazi ile görüştüğü öne sürüldü.



SLİMANİ FRANSA'DA TARİH YAZIYOR

SEZONA çok iyi başlayan Slimani, Ligue 1'de 6 hafta sonunda 10 gollük katkıyla çift hanelere ulaştı. Önceki gün Monaco deplasmanda Montpellier'e 3-1 yenilirken, Ben Yedder'e asisti 31 yaşındaki Slimani yaptı. Monaco formasıyla 6 lig maçında 4 gol 6 asist yapan Cezayirli forvet, Ligue 1 tarihinde skor katkısı olarak çift hanelere en erken ulaşan ilk futbolcu oldu. Tecrübeli yıldız, F.Bahçe'de bu süreçte sadece 1 lig golü atabilmişti.