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Fırtına esiyor

Fırtına esiyor
Giriş Tarihi: 7.10.2019

’de geçen hafta ’ı yenen , derbisinde ’u da mağlup etti

SÜPER Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş'ın ardından Karadeniz derbisinde Rizespor'u da yendi: 1-2. 6. dakikada Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme'ye attı. Nwakaeme'nin bekletmeden altıpas gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çelmeyi başararak tehlikeyi uzaklaştırdı. 23'te Abdullah Durak'ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak'ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0. 40'ta Samudio'nun gönderdiği şutunda, top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı. 73'te Sturridge'nin ortasında altıpasın önünde biranda boşta kalan Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 90'da Sörloth'un indirdiği topla sol kanatta buluşan Nwakaeme skoru ilan etti: 1-2.
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