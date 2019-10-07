Kartal stres attı

Son 4 haftada 10 puan kaybederek düşme hattına kadar gerileyen siyah-beyazlılar eksiklerine rağmen Alanya önünde iyi oynadı, ateş çemberinden çıktı. Siyah-beyazlı ekibi zafere taşıyan golleri Burak ve Diaby atarken 5 maç sonra kazanan Beşiktaş 8 puana ulaşıp rahat nefes aldı. Akdeniz ekibi Alanya ise ligde ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'de haftalardır kazanamayan Beşiktaş, sahasında yenilgisiz lider Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. 18'de Beşiktaş savunmasına baskı yaparak topu kapan Bammou'nun sol çaprazdan girdiği pozisyonda Karius topu çeldi. 35'te gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse'nin sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 36'da Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Atbia'nın kafa vuruşu dışarı gitti. 38'de sol kanattan N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nun şut girişimi autta son buldu. 49'da Baiano'nun ceza alanı içinde N'Koudou'yu düşürmesi sonunda Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. 52'de beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

BURAK'TAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

68'de Burak Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ceza alanı içine gönderdiği topu Diaby tamamladı ve topu filelerle buluşturdu: 2-0. 79'da Douglas'ın kaptırdığı top Cisse'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Karius topu kornere gönderdi. 85'te Atiba'nın pasında savunmanın arkasına sarkan N'Koudou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Marafona topu ayaklarıyla kornere gönderdi. Maç 2-0 sona erdi.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK COŞKU

Beşiktaş'ın son haftalardaki kötü gidişine tepki gösteren taraftarlar Alanyaspor karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken maça gelen taraftarlar takımlarına müthiş destek verdi. Maç boyunca tezahüratlarıyla stadı inleten, görsel şovlarıyla da maça rank katan taraftarlar galibiyeti de büyük coşkuyla kutladı. Taraftarlar uzun süredir protesto ettikleri teknik direktör Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterisinde bulundu. Maçı minik öğrenciler Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün davetlisi olarak izledi. Berat ve Ecrin, 26 Eylül'deki İstanbul depreminde engelli arkadaşları Alya Revna Çelik'in dışarı çıkmasına yardımcı olmuştu.



GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇ SONRA BİTTİ

Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini Göztepe'yi 3-0 yenerek alan Beşiktaş'ta üç puan hasreti Alanya maçında sona erdi. Lige 3-0'lık Sivasspor yenilgisiyle başlayan, Göztepe zaferinin ardından Rizespor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp Gaziantep FK'ya 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan siyahbeyazlılar taraftarlarına bu kez Vodafone Stadı'nda büyük coşku yaşattı. Siyah-beyazlı taraftarlar maç sonrasında futbolcuları alkışlarla uğurladı. Bu galibiyetle taraftarlarla futbolcular arasındaki soğuk rüzgarlarda da sone erdi. Beşiktaş Milli aranın ardından 19 Ekim'de Ankaragücü'ne konuk olacak, ardından 27 Ekim'de G.Saray'ı ağırlayacak.



NECİP UYSAL VE TYLER BOYD AVCI'DAN KESİK YEDİ

ABDULLAH Avcı Trabzonspor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Mohamed Elneny ile Gökhan Gönül yoktu. Abdullah Avcı Trabzon maçında ilk 11'de oynayan Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Tyler Boyd'un yerlerine Victor Ruiz, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'i oynattı. Necip Uysal 84'te Lens'in yerine oyuna girdi.



GÖKHAN'IN YERİNE OYNAYAN DORUKHAN HASTANELİK OLDU

WOLVERHAMPTON maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün yerine teknik direktör Abdullah Avcı Dorukhan Tokgöz'ü sağ beke çekip Victor Ruiz'i ise orta sahaya çekti. Karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanan Dorukhan oyunu terketmek zorunda kaldı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcunun 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı