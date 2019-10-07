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Kasaba fırtınası

Kasaba fırtınası
Giriş Tarihi: 7.10.2019

3. Lig 2. 'ta 6 haftada 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, geçen yılki performansını solladı. Teknik patron yönetiminde zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Turgutluspor rakiplerine de gözdağı veriyor

3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor'da liderlik koltuğuna tekrar yükselmenin mutluluğu yaşanıyor. Fatsa Belediye (1-0), Kemerspor 2003 (3-1), Esenler Erok (1-0) ve Elazığ Belediye'yi (3-0) yenen, Ağrı 1970'le (1-1) berabere kalan, Kocaelispor'a (2-1) mağlup olan Kasaba, 13 puanla en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Geçen sezon 6 maçta 5 puanla 14. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 2017-2018 sezonunda ise 6 maçta 14 puanla lider durumdaydı. Teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çıktığı 2019-2020 sezonunda 2. Lig ışığını yakan Turgutluspor, fırtına gibi esmeye devam ediyor.

'SERİYİ SÜRDÜRMELİYİZ'
Elazığ Belediyespor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını belirten Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, herkesin elinden gelen en iyi mücadeleyi sergilediğini ifade etti. Biçer, "İç sahadaki Ağrı 1970 beraberliğini telafi ettik. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz şart. Önümüze bakacağız. Başarının yanında, kulübün altyapı yapılanmasını gerçekleştirmek için yönetimle mücadele ediyoruz. Biz mutluyuz, daha iyi olmak için çok çalışacağız. Şimdi Payasspor maçına odaklanacağız. 12. güç taraftarlarımızın tribünleri doldurmalarını istiyoruz" dedi.

ÜMİT YÖNEY

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