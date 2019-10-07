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kısmet tepti

Manisa kısmet tepti
Giriş Tarihi: 7.10.2019

2. Lig 'ta zorlu karşısında galibiyeti kaçıran ve bir puana razı olan siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez puan kaybetti, tek tesellisi liderlik oldu

ŞAMPİYONLUK parolasıyla başladığı 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Manisa FK, final niteliği taşıyan 6. hafta mücadelesinde Samsunspor önünde 2-0'lık üstünlüğü koruyamayıp, 1 puanla yetindi, ilk kez puan kaybetti ve unvan elinden gitti. Zonguldak Kömürspor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor ve Sarıyer zaferleriyle sezona muhteşem bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 1. Lig yolunda en büyük rakibi Samsunspor karşısında kaçırdığı galibiyete yanarken, tek teselli liderlik koltuğu oldu. Zirvedeki yerini koruyan Manisa FK, elde ettiği 1 puana sevinemezken, kaçan balık büyük oldu. 6'da 6 yapma fırsatını kaçıran Manisa FK, Samsunspor'la olan puan farkını da 5'e yükseltme şansını elinin tersiyle tepti.

'KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI'
MANİSA FK teknik patronu İsmail Ertekin, "Maça iyi başladık. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. İkinci devrede gereksiz panik yaparak 2 gol yedik. Kazanmamız doğaldı ama futbolda bunlar var. Kazanabileceğimiz bir maçtan sonra 1 puanla evimize dönüyoruz. Elbette evimize lider dönüyoruz, bunun tesellisi var. Buruk bir sevinç yaşıyoruz" dedi.

ÜMİT YÖNEY

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