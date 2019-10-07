Mekik öyle mutlu ki

3. Lig 1. Grup'ta lider Serik Belediyespor'u yenerek sezonun ilk iç saha galibiyetini elde eden Kızılcabölükspor'da 3 puan keyifleri yerine getirdi

3. Lig 1. Grup'ta son 20 dakikasını 9 kişi oynadığı maçta haftaya lider giren Serik Belediyespor'u yenerek 3 puanın sahibi olan Kızılcabölükspor, kendine geldi. Sarı-kırmızılı futbolcular maç sonrası galibiyeti taraftarlarıyla birlikte müzik eşliğinde oynayarak kutladılar. Bu sezon ilk kez taraftarı önünde galibiyet sevinci yaşayan Mekik, 13. sıradan 9.'luğa yükselmeyi başardı.

'ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK'

Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Serkan Görgeç, "Karşılaşma öncesi futbolcularımla yaptığım konuşmada lider Serik Belediyespor'u gözlerinde büyütmemeleri gerektiğini söyledim. İyi yönlerine önlem aldık. Etkili oldukları duran topları kontrol ettik. Zaafları olan hücumdan savunmaya geçme anlamındaki sıkıntılarını iyi değerlendirdik. İlyas kırmızı kart gördü ve 9 kişi kaldık. Penaltı gol olsaydı, 9 kişiyle 3 puanı almakta zorlanırdık. Oyunun son bölümlerinde çok yorulduk. Mecburen 4-4-0'a döndük. Sonuçta zorlu 90 dakikadan harika bir sonuçla ayrıldık. İyi konsantre olan futbolcularım çok iyi mücadele sergiledi. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP