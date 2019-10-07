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Salihli coştu

Salihli coştu
Giriş Tarihi: 7.10.2019

8. Grup’ta geçen hafta Bolvadin’i deplasmanda yenen yeşil-beyazlılar, sahasında ilk yarısı golsüz biten mücadelede ’u 66’da ’nın golüyle geçti

BAL 8. Grup'ta Salihli Belediyespor, Gönen Belediyespor'u 1-0 mağlup etti, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Geçen hafta Bolvadin Belediyespor'u 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, Gönen maçına tutuk başladı. İlk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Salihli Belediyespor, 66. dakikada Arda'nın attığı golle, Gönen karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Yeşil-beyazlılar, 90 dakika sonunda sahadan zaferle ayrılıp puanını 7'ye çıkardı ve zirve yarışında umutlandı.

EMRE SAÇLI

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