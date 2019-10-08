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Altay uzun atladı

Altay uzun atladı

08.10.2019, 17:25

1'inci Lig'de 6'ncı haftayı 9 puanla 11'inci sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, galibiyetiyle birlikte 12 puanla 6'ncı sıraya yerleşerek Play-Off hattında kendine yer buldu.

Ligde 6'ncı haftayı 9 puanla 11'inci sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Bursaspor galibiyetiyle birlikte 12 puanla 6'ncı sıraya yerleşerek Play-Off hattında kendine yer buldu. Bu sezon ikinci kez adını ilk 6'ya yazdıran İzmir temsilcisi, Süper Lig hedefiyle başladığı 2019-2020 sezonunda iddialı olacağını gösterdi. Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından üst üste Altınordu (D) ve Ekol Göz Menemenspor'la oynayacağı İzmir derbilerini kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Altay, 4 günlük iznin ardından yarın çalışmalarına başlayacak.

DHA

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