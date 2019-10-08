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Altay’ın kralı geri döndü

Altay’ın kralı geri döndü
Giriş Tarihi: 8.10.2019

Geçen sezonun gol kralı unvanına sahip oyuncusu , suskunluğunu son iki haftada attığı gollerle bozdu

TFF 1. Lig'de geçen sezonun gol kralı futbolcusu olan Altaylı Marco Paixao, suskun başladığı yeni sezonda son 2 haftada attığı gollerle eski günlerine dönüş sinyali verdi. 2018- 2019'da rakip fileleri 29 kez sarsarak gol krallığı tacını takan Portekizli santrfor, bu yıl ilk 5 maçta gol atamayınca eleştirilmeye başlandı. Ligin 6. haftasındaki 3-3 sona eren Adanaspor deplasmanında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle suskunluğunu bozan Paixao, son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Bursaspor maçında perdeyi açan isim oldu.

GOLLERE DEVAM EDECEK

Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ısrarla ilk 11'de görevlendirdiği golcü oyuncu attığı 3 golle skora katkı sağlayarak hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Deneyimli oyuncu, tıpkı kendisi gibi 3 golü bulunan Putsila ile birlikte takımının en skoreri konumunda yer alıyor. Bu arada Altay'da Altınordu ile oynayacağı derbi maçının hazırlıkları yarın başlayacak.

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