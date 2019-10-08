Altay’ın kralı geri döndü

Geçen sezonun gol kralı unvanına sahip oyuncusu Marco Paixao, suskunluğunu son iki haftada attığı gollerle bozdu

TFF 1. Lig'de geçen sezonun gol kralı futbolcusu olan Altaylı Marco Paixao, suskun başladığı yeni sezonda son 2 haftada attığı gollerle eski günlerine dönüş sinyali verdi. 2018- 2019'da rakip fileleri 29 kez sarsarak gol krallığı tacını takan Portekizli santrfor, bu yıl ilk 5 maçta gol atamayınca eleştirilmeye başlandı. Ligin 6. haftasındaki 3-3 sona eren Adanaspor deplasmanında biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle suskunluğunu bozan Paixao, son olarak 2-1 galibiyetle sonuçlanan Bursaspor maçında perdeyi açan isim oldu.



GOLLERE DEVAM EDECEK



Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ısrarla ilk 11'de görevlendirdiği golcü oyuncu attığı 3 golle skora katkı sağlayarak hocasının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Deneyimli oyuncu, tıpkı kendisi gibi 3 golü bulunan Putsila ile birlikte takımının en skoreri konumunda yer alıyor. Bu arada Altay'da Altınordu ile oynayacağı derbi maçının hazırlıkları yarın başlayacak.