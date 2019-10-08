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Arnavutluk en önemli maçımız

Arnavutluk en önemli maçımız
Giriş Tarihi: 8.10.2019

() Elemeleri H Grubu'nda cuma günü Arnavutluk ve pazartesi de Fransa ile karşılaşacak A , dün İstanbul'da toplanıp çalışmalara başlarken teknik direktör çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda cuma günü Arnavutluk ve pazartesi de Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, dün İstanbul'da toplanıp çalışmalara başlarken teknik direktör Şenol Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, Arnavutluk maçının Euro 2020 Elemeleri'nde oynayacakları karşılaşmalar arasında en önemli müsabaka olduğunu söyleyerek, "Bu maçı kazanırsak Fransa ile final maçına çıkarız" dedi.

DİRENÇLİ VE SAVAŞÇI

Tecrübeli çalıştırıcı "Dirençli, savaşçı bir takım. Hücuma birlikte çıkabilen ve kompakt oynayan bir takım" dedi. Güneş, Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonki oyununu eleştirmesine ilişkin ise, "Avcı'nın ifadeleri benimle ilgili ifadeler değildi. Kendisi benim öğrencimdi ve saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. İfadelerin başka taraflara çekilmesi olabilir" yorumunu yaptı.

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