Arnavutluk en önemli maçımız

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda cuma günü Arnavutluk ve pazartesi de Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, dün İstanbul'da toplanıp çalışmalara başlarken teknik direktör Şenol Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda cuma günü Arnavutluk ve pazartesi de Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, dün İstanbul'da toplanıp çalışmalara başlarken teknik direktör Şenol Güneş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, Arnavutluk maçının Euro 2020 Elemeleri'nde oynayacakları karşılaşmalar arasında en önemli müsabaka olduğunu söyleyerek, "Bu maçı kazanırsak Fransa ile final maçına çıkarız" dedi.



DİRENÇLİ VE SAVAŞÇI



Tecrübeli çalıştırıcı "Dirençli, savaşçı bir takım. Hücuma birlikte çıkabilen ve kompakt oynayan bir takım" dedi. Güneş, Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezonki oyununu eleştirmesine ilişkin ise, "Avcı'nın ifadeleri benimle ilgili ifadeler değildi. Kendisi benim öğrencimdi ve saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. İfadelerin başka taraflara çekilmesi olabilir" yorumunu yaptı.



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Mercedesbenz Türk, TFF ile olan iş birliğini 2023 yılı sonuna kadar uzattı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mercedes- Benz Türk'ün en uzun süreli destekçileri olduğunu vurgularken, 1996'da başlayan iş birliğini 4 yıl daha uzatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.