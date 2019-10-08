Alanyaspor'u 2-0 yenerek kötü gidişata son veren Beşiktaş'ta buruk sevinç yaşanıyor. Milli ara sonrası Ankaragücü ve Galatasaray ile karşılaşacak siyah beyazlılarda, üç oyuncunun sakatlığı moralleri alt üst etti

Alanyaspor'u 2-0 yenerek kötü gidişata son veren Beşiktaş'ta buruk sevinç yaşanıyor. Milli ara sonrası Ankaragücü ve Galatasaray ile karşılaşacak siyah beyazlılarda, üç oyuncunun sakatlığı moralleri alt üst etti. Dorukhan'ın diz kapağındaki çıkık ve buna bağlı kıkırdak dokusunda zedelenme sebebiyle 5 ay sahalardan uzak kalacak olması dışında N'Koudou'nun sağ üst arka adalesinde grade 2 zorlanma, Oğuzhan'ın ise sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edildi. N'Koudou'nun 4, Oğuzhan'ın ise 2-3 hafta forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Dorukhan Toköz için Barcelona'nın da aralarında birçok kulüp ve oyuncu, 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Mesajlarda, genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesi temennisinde bulunuldu. FC Barcelona, "Acil şifalar Dorukhan Toköz." diye mesaj yolladı.



ADALI'DAN AÇIKLAMA VAR



Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, adaylık süreci ile ilgili konuştu. Adalı, "Beşiktaş'ta adaylık açıklamak öyle kolay bir şey değil. İlk gün söylediğim gibi faydalı olacaksam, bir yararım olacaksa aday olmak istiyorum. Ama sırf öyle laf olsun diye adayım deyip bir seçime de girmeyi doğru bilmiyorum. Çalışıyoruz, sorunların üstünde çalışıyoruz. Başarılı olabileceğimize inanırsak, perşembe günü açıklarız" ifadelerini kullandı.