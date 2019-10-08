Bucaspor’un yüzü gülmüyor

Geçen sezonun bitimine iki maç kala 3. Lig'den düşen ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bucaspor, geride kalan 3 haftada umduğunu bulamadı.

Geçen sezonun bitimine iki maç kala 3. Lig'den düşen ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bucaspor, geride kalan 3 haftada umduğunu bulamadı. BAL 10. Grup'ta yer alan sarı-lacivertliler, evinde Çiğli Belediyespor'a 4-0, deplasmanda Gebzespor'a 5-0 yenildikten sonra önceki gün da sahasında Bağcılarspor'a 2-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. 14 takımın yer aldığı ligde son sırada yer alan İzmir ekibi, geride kalan 3 maçta gol atamazken kalesinde de 11 gol gördü. Taraftarlar isyan bayrağı açtı. Futbolculara ve teknik heyete tepki gösterdi.