Denizli’de İldiz sancısı

Süper Lig’de son 5 maçta tepetaklak gelen ve paraşütsüz düşüşe geçen Horozlar’da, yönetim Yücel İldiz’le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ancak sorun İldiz’in 2.5 milyonluk tazminatı ve ekstra 1 milyon liralık alacağı

2019-2020 sezonuna hızlı başlayan Yukatel Denizlispor, ligin 7. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçında aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından 3 puan hasretini 5. haftaya taşırken, eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Yücel İldiz vardı, İldiz'le yolları ayırmayı düşünen yeşil-siyahlı yönetimin tazminat sorununu çözmek için çalıştığı öğrenlidi. Denizlispor'da sıkıntılı süreci aşmak için düğmeye basan kurmaylar teknik heyet değişikliğine sıcak bakarken, İldiz'in sözleşmesindeki 2.5 milyon liralık tazminat maddesi işi zora sokuyor. Halen 1 milyon liralık alacağıyla birlikte gönderilmesi halinde 3.5 milyon TL ödenmesi gereken İldiz'in istifaya yanaşmadığı konuşuluyor.



TARAFTARLAR DA GÖZDEN ÇIKARDI



Süper lig'de 2019-2020 sezonuna iyi başlangıç yaptıktan sonra, ilk 3 hafta topladığı 7 puanla puan cetvelinde ilk 3 sırada kendisine yer bulan Yukatel Denizlispor, kalan 4 haftada sadece 1 puan toplayıp paraşütsüz inişe geçti. 3. sıradan 13. sıraya gerileyen ve düşme hattı ile arasında 1 puan kalan yeşil-siyahlılarda kötü gidişin nedeni sorgulanırken, yönetimin milli arada kan değişikliğine gidip takımı yeni hocaya teslim etmek istediği öğrenildi. Yönetim, sözleşmeyi tek taraflı fesh edip ödemeyi geciktirirse, devre arası transfer yasağı gelmesi endişesi yaşanıyor. Denizlispor yönetiminin, tecrübeli teknik adamla milli arada toplantı yapacağı, sıkıntıları masaya yatıracağı konuşuluyor.



FAVORİ TOLUNAY KAFKAS



Milli maçlar arasını iyi değerlendirmek isteyen Yukatel Denizlispor yönetimi, öncelikle Yücel İldiz'le anlaşarak vedalaşmayı düşünüyor. Yeşil-siyahlı yönetim teknik patron konusunda 3 isimle temas halinde. Ön plana çıkan isim ise daha önce 2000- 2001 ve 2001-2002 sezonlarında Denizlispor'da forma giymiş olan 51 yaşındaki TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas.



AKHİSAR'DA DA ÇALIŞTI



Sezon başı da Kafkas'ın ismi Denizlispor'da gündeme gelmişti. Kafkas'ın Denizlispor'dan istediği rakamın da makul olması, yeşil-siyahlı yönetimin işine geliyor. Kafkas, daha önce Akhisarspor, Trabzonspor, Karabükspor, Kayserispor ve Gaziantepspor'da görev yaptı. Plase isimler ise en son BŞB Erzurumspor'u çalıştıran Mehmet Özdilek ile geçen sezon Bursaspor'da görev alan Samet Aybaba.



HOROZ İLKLERİ YAŞADI



Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Btc- Turk Yeni Malatyaspor'a 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor ilkleri yaşadı. 18 Ocak 2016'da 1. Lig'de Alanyaspor'a deplasmanda 6-0 yenilen Horozlar, 1314 gün sonra sonra en farklı yenilgisini aldı. Bu sezon 6 maçta 3 gol yiyen yeşil-siyahlılar, deplasmanda ilk yenilgisini alırken, bir maçta kalesinde 5 gol gördü. Penaltıdan gol yemeyen Denizlispor, Malatya'da 2 penaltı golü birden yedi. 3 puan hasretini 5 maça çıkartan yeşil-siyahlılarda, moraller bozuldu.