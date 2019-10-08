Galatasaray kaynıyor

Tecrübeli hocanın Gençlerbirliği maçı sonrası "Biraz da ceza almayanlar konuşsun’ sözlerine Mustafa Cengiz’in yanıt vermesi gerilime neden olurken, ikili, bir toplantı yapacak

Süper Lig'e umduğu gibi başlayamayan Şampiyonlar Ligi'nde de henüz galibiyetle tanışamayan G.Saray'da yüzler gülmezken teknik direktör Fatih Terim ile sarı-kırmızılı yönetimin arasına da kara kedi girdi. Tecrübeli çalıştırıcının G.Birliği maçı sonrasında 'Biraz da ceza almayanlar konuşsun' sözlerine karşılık başkan Mustafa Cengiz'in "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların görevini yapması. Biz hiçbir zaman 'Şu niye oynamadı, neden şu kişi 11'de' gibi yanlışın içine girmeyiz." karşılığını vermesi kulüpte yüksek gerilime yol açtı.



İSTİFASI CEBİNDE



Terim'in istifasının cebinde olduğuna yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşerken milli arada hareketli günlerin yaşanacağı öne sürüldü. İkilinin Ankara dönüşünde konuşmadığı ve bu gerilim sebebiyle Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim'in birkaç gün içerisinde bir araya gelip toplantıda konunun detaylarının konuşulacağı öğrenildi. Toplantıda Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le görev tanımlarıyla ilgili de konuşacağı gelen haberler arasında. Bu gelişmeler ışığında G.Saray'da sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği de konuşuluyor.



MORALİ ÇOK BOZUK



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hem üst üste alınan kötü sonuçlar hem de başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları sebebiyle moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın bu hafta içerisinde yol haritasını belirlemesi beklenirken önümüzdeki günlerde kulüpte hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.



BELHANDA'NIN YERİNE LODEİRO GÜNDEMDE



Belhanda'nın yerine 10 numara arayışında olan G.Saray, Seattle Sounders takımında forma giyen 30 yaşındaki Nicolas Lodeiro'yu takibe aldı. Haziran ayında da transferi gündeme gelen oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.



MBAYE DİAGNE'NİN SEVİNCİ OLAY YARATTI



Galatasaray'ın Club Brugge kulübüne kiraladığı Mbaye Diagne'nin, takımının Gent'i 4-0 mağlup ettiği maçtaki gol sevinci olay yarattı. 27 yaşındaki yıldız ismin gol sevinci sırasında taraftarın içkisini yudumlaması sosyal medyayı salladı.