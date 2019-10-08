Göztepe fırtınası

Lige kötü bir başlangıç yapan, 4. hafta sonunda 16. sırada yer alan İzmir ekibi, iki galibiyet ve 1 beraberlikle 5 basamak birden çıkmayı başardı

Spor Toto Süper Lig'de kötü başladığı sezonda milli araya 4-0'lık Kayserispor galibiyeti ile giren Göztepe, son haftalarda aldığı sonuçlarla puan sıralamasında sıçrama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Antalya ve Beşiktaş yenilgileri sonrası 4. haftayı iki beraberlikle 2 puanla 16. sırada geçerken son üç maçta aldığı sonuçlar, tehlike bölgesinden uzaklaşmasını sağladı. Ligde son üç maçta Konya ve Kayserispor'u sahadan silerek yenen, çıkıştaki Gazişehir'den deplasmanda 1 puanı koparan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 7 puanı hanesine yazdırdı. İzmir ekibi, bu sonuçlarla 4. hafta sonunda yer aldığı 16.'lıktan kurtulurken haftayı rakiplerinin yaşadığı kayıplarla 11. sırada kapatmayı bildi.



BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE



Puan tablosunda 5 basamak birden atlayan Göz-Göz, düşme potasıyla arasındaki farkı da 3'e çıkardı. İzmir ekibi, Beşiktaş'ı 1 puanla geçerken, son iki sezonun şampiyonu G.Saray'ın ise sadece 1 puan gerisinde yer aldı. İlk 4 ile arasında sadece 3 puan yer alan Göztepe, futboluyla da gelecek için ümit verdi.



TUNA'NIN PRENSLERİ



Süper Lig'de 7. haftayı geride bırakan Göztepe'de savunmada forma giyen iki yıldız oyuncu istikrar abidesi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin sağ beki Gassama ve stoper olarak forma giyen Titi, 7 maça da on birde başlayıp, 90 dakikayı tamamlayarak teknik direktör Tamer Tuna'nın vazgeçilmezi oldu. Takımın hemen hemen her mevkisinde yaşanan değişime rağmen Gassama ve Titi, 630 dakika sahada kalarak teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu iki oyuncunun yanı sıra Serdar Gürler 603 dakika, Beto ise 500 dakika sahada kalarak en çok forma giyen oyuncular oldular.

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