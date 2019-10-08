Karşıyaka’nın tek derdi gol

İzmir ekibi, ligde oynadığı 5 maçta 3 gol atarken, 1 gol atan Fatsa Belediyespor’un ardından en az skor üreten takımı oldu. Teknik heyet çare arıyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 1877 Alemdağspor galibiyetinin ardından Fatsa Belediyespor deplasmanından beraberlikle dönen Karşıyaka, gol yollarındaki sıkıntıya çare arıyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 gol atan Karşıyaka, grubun 1 gol bulabilen Fatsa'dan sonra en az skor üreten takımı konumunda oldu. Bu sezon Harun, Mustafa Aşan ve Doğukan'la gol bulan yeşil-kırmızılılarda Hakan Kuş ve Özgür gibi hücum oyuncuları 5 maçta skor üretemedi. Grupta yarın Kemerspor 2003'ü taraftarı önünde konuk edecek Karşıyaka'da takımıyla ilk 2 maçını 4 puanla geçen teknik direktör Soner Tolungüç, oyuncularına hücum çalıştırıyor. Yeşil-kırmızılılarda kırmızı kart gören Arif, bu maçta görev yapamayacak.



SORUN ÇÖZÜLECEK



Soner Tolungüç, "Kemerspor'u yenerek sorunları çözeceğiz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.