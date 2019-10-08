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Menemen hayata döndü

Menemen hayata döndü
Giriş Tarihi: 8.10.2019

ekibi deplasmanda ’u yenerek 5 maç sonra galibiyet yüzü gördü. Teknik direktör , “Nefes aldık” dedi

TFF 1. Lig'in ilk maçında Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u yenen ardından oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve ligin dibine demir atan Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenerek hayat buldu. Sarı-lacivertliler aldıkları 3 puanla da ateş hattından çıktı. Alınan kötü sonuçların ardından Ramazan Kurşunlu'nun yerine 2 hafta önce göreve getirilen teknik direktör Cenk Laleci de takımının başında ilk lig galibiyetini elde etti. Cenk Laleci, güçlü rakipleri karşısında çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

İNANDIK, BAŞARDIK

Karşılaşmaya iyi motive olduklarını belirten genç teknik adam Cenk Laleci, "Takımdaki herkes başarılı olacağına inanmıştı. Golü bulduk ve avantajımızı iyi koruduk, 5 maç sonra nefes almak güzel. Artık ayağımız yere sağlam basacak" diye konuştu.

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