Tolgay yolcu gibi

Fenerbahçe'de devre arası planlaması ile ilgili çalışmalar başlarken, bu sezon sadece 6 dakika şans bulan Tolgay Arslan, sarılacivertlilerle yol ayrımına geldi.

F.Bahçe'de devre arası planlaması ile ilgili çalışmalar başlarken, bu sezon sadece 6 dakika şans bulan Tolgay Arslan, sarılacivertlilerle yol ayrımına geldi. Geçen sezon devre arası Beşiktaş'tan büyük umutlarla alınan Tolgay'ın Ocak'ta ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Gurbetçi oyuncunun bu fikrini Damien Comolli ile paylaştığı, Almanya'ya dönmek istediği bildirildi. Bu arada F.Bahçe'nin genç oyuncusu Ferdi de kayıplara karıştı. İlk 4 haftada sonradan girdiği maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynayan oyuncu Alanya deplasmanında hayal kırıklığı yaratınca teknik direktör Ersun Yanal tarafından kenara alınmıştı. Ferdi son 3 maçtır şans bulamıyor.



ALİ KOÇ'TAN İTİRAF



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sponsorluk anlaşması Fenerbahçe Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı. Öznur Kablo ile yapılan anlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tüm kulüplerin de zor bir süreçten geçtiğini belirterek; "Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz. Hiçbir kulüp için 2019-2020 yılı kolay değil. Her geçen sene daha da zorlaşıyor" yorumunu yaptı.