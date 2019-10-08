BAL 10. Grup’ta Yalovaspor’un 4-0 kazandığı mücadelede kırmızı-beyazlıların yöneticileri hakeme tepki gösterince, gözaltına alınmak istendi gerilim yaşandı
BAL 10. Grup'ta oynanan Torbalı-Yalovaspor maçı karakolda bitti. Yalovaspor'un 4-0 kazandığı mücadelede Torbalısporlu yöneticiler gözaltına alındı.
Torbalı’da olaylı maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.