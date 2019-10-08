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Torbalı’da olaylı maç

Torbalı’da olaylı maç
Giriş Tarihi: 8.10.2019

10. Grup’ta Yalovaspor’un 4-0 kazandığı mücadelede kırmızı-beyazlıların yöneticileri hakeme tepki gösterince, gözaltına alınmak istendi gerilim yaşandı

10. Grup'ta oynanan Torbalı-Yalovaspor maçı karakolda bitti. Yalovaspor'un 4-0 kazandığı mücadelede Torbalısporlu yöneticiler gözaltına alındı.

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