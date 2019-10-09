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’a dikkat

Arnavutluk’a dikkat
Giriş Tarihi: 9.10.2019

peş peşe 2 zorlu sınava çıkacak. Cuma günü önündeyiz. Rakibimizi nasıl değerlendirirsiniz? Peki gelelim bize. 50 bin kişinin desteğini arkamıza alacağız. Size göre biz bu önemli maçta nasıl bir oyun oynamalıyız? 'e gelelim. Ligdeki son durum hakkında yorumunuz nedir? Bir de VAR kararları çok tartışıldı. Neler söyleyeceksiniz? şahlanırken ise Konyaspor'dan fark yedi ve büyük düşüşe geçti. İki Ege ekibi için görüşünüzü alsak...

Bence bu maç Fransa maçından çok daha önemli. Yenersek gruptan çıkmayı garantileriz. Fransa'dan önce 'a odaklanmamız gerekiyor. Ligdeki -Alanya maçını Şenol hoca (Güneş) ile izledik. Arnavutluk maçının önemini biliyor, "Köprüden geçeceksek koşarak geçmeliyiz" diyor.

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