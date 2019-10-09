Arnavutluk’a dikkat

Milli Takımımız peş peşe 2 zorlu sınava çıkacak. Cuma günü Arnavutluk önündeyiz. Rakibimizi nasıl değerlendirirsiniz? Peki gelelim bize. 50 bin kişinin desteğini arkamıza alacağız. Size göre biz bu önemli maçta nasıl bir oyun oynamalıyız? Süper Lig'e gelelim. Ligdeki son durum hakkında yorumunuz nedir? Bir de VAR kararları çok tartışıldı. Neler söyleyeceksiniz? Göztepe şahlanırken Denizlispor ise Konyaspor'dan fark yedi ve büyük düşüşe geçti. İki Ege ekibi için görüşünüzü alsak...

Bence bu maç Fransa maçından çok daha önemli. Yenersek gruptan çıkmayı garantileriz. Fransa'dan önce Arnavutluk'a odaklanmamız gerekiyor. Ligdeki Beşiktaş-Alanya maçını Şenol hoca (Güneş) ile izledik. Arnavutluk maçının önemini biliyor, "Köprüden geçeceksek koşarak geçmeliyiz" diyor.