Büyük final bugün İzmir’de

Voleybolda, kadınlarda dünya devi olan Türk takımları VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, bugün İzmir'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor2'den naklen yayınlanacak.

Voleybolda, kadınlarda dünya devi olan Türk takımları VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, bugün İzmir'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi 5000 biletin iki günde tükendiği belirtildi. Boskovic, Ognenovic, Kim Keong, Natalia Pereira, Gabi, Milena Rasic, Haak, Carli Lloyd ve Lauren Gibbemeyer ve Türk Milli Takımının yıldızlarını zevkle izleyeceğiz.



YILDIZLAR GEÇİDİ



Yeni Asır, bu müthiş finalin İzmir'e alınmasına katkıda bulunduğu için ayrı bir gurur duyuyor. Muhtemel 6'lar şöyle: Vakıfbank: Ognjenovic, Gabi, Haak, Rasic, Kübra, Ebrar, Gizem (L). Eczacıbaşı: Boskovic, Kim Keong, Pereira, Gibbemeyer, Carli Lloyd, Hande Baladın. Simge (L). Bu arada İstanbul'dan maç için İzmir'e gelen VakıfBank'ın personelinin bulunduğu otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada teknik ekip görevlileri Sabri Erdoğan, Bivolarski ile Üzeyir Özdurak yaralandı. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.