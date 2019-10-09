TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son maçta Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek kendine gelen Ci Group Bucaspor, bugün sahasında Çatalcaspor'u konuk edecek.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son maçta Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek kendine gelen Ci Group Bucaspor, bugün sahasında Çatalcaspor'u konuk edecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ahmet Balkan yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte kasığında ağrıları bulunan Fuchs'un durumu maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Nihat Balan, evlerindeki maçı kazanmak istediklerini söyledi. Balan, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. İyi futbol oynayarak 3 puanı cebe koyacağız" diye konuştu.
Ci Group Buca’nın rakibi Çatalca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.