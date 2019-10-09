Göztepe 7 maçta kalesinde 5 gol görürken 2010-11 sezonundan bu yana 9 yıllık süreçte kalesinde en az gol gördüğü sezonu yaşıyor. İzmir ekibi ligde 4 maçta kalesini gole kapatırken rakiplere de korku salıyor

Spor Toto Süper Lig'de farklı Kayserispor zaferiyle son haftalardaki çıkışını sürdüren Göztepe kendini aştı. Ligde 7 hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 5 golle en az gol yiyen ekip olurken, son 9 sezonun en iyi savunma performansına da imza attı.



SAVUNMAYI ÖĞRENDİ



Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran, 5 maçta da kalesini gole kapatan Göz-Göz, son olarak 2010-2011 sezonunda Özcan Kızıltan yönetiminde ligin ilk 7 haftasında 5 gol yemişti. Bu tarihten sonra 2. Lig, 1. Lig ve son üç sezondur da Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi, ilk 7 haftalar göz önüne alındığında en az gol yediği sezonu yaşıyor. 2017/2018 sezonundan bu yana Süper Lig'de boy gösteren sarı-kırmızılılar, söz konusu periyotta ilk sezonunda kalesinde 11 gol, geçen sezon ise 8 gol görmüştü. Sarı-kırmızılılar bu sezon Denizlispor, Çaykur Rize, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kalesinde gol görmezken son 5 maçta ise ağları sadece 1 kez havalandı. Göz-göz rakiplere korku saldı



ALPASLAN ÖZTÜRK FORMAYI KAPTI



Göztepe'nin geçen sezon başında 1. Lig ekibi Elazığspor'dan kadrosuna kattığı ön libero Alpaslan Öztürk, performansıyla formayı kaptı. Orta alanda forma giymesine rağmen bu sezon üç maçta stoperler Sanneh ve Reis'i keserek Titi ile birlikte savunmanın ortasında görev yapan Alpaslan, sarı-kırmızılı forma altında 5. golüne imza attı. Deneyimli futbolcu bu sezon attığı 2 golle de Napoleoni ile birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı.



YILDIZLARA FORMA YOK



Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, özellikle orta alana yapılan transferler sonrasında kadroda değişime giderken yıldız oyuncular da forma unuttu. Teknik Direktör Tamer Tuna, sezon başında özellikle ilk iki maçta şans verdiği yıldız oyuncular Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve son transferler Bubacarr Sanneh ve Leo'yu sildi. Tuna, yedek oturttuğu Eren'e son 3 maçta forma vermezken, Yasin, Leo Schwechlen ve Deniz Kadah 4 maç, Sanneh de 5 karşılaşmada şans bulamadı. Eren'in yerine Jerome, Leo'nun yerine Berkan, Yasin'in yerine Napoleoni forma giyerken Deniz'in yerine de Mossoro sahaya çıktı.



GÖZTEPE HIRÇINLAŞTI



Süper Lig'de 7 haftada 9 puan toplayarak milli araya 11. sırada giren Göztepe, yeni sezonda gördüğü kartlarla en hırçın ekipler arasında yerini aldı. Sarı-kırmızılılar, 7 maçta 17 sarı kart, 2 de kırmızı kart görürken Gençlerbirliği Beşiktaş, Galatasaray ve Gazişehir'den sonra en çok kart gören ekip oldu.