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Hasic Kartal oluyor

Hasic Kartal oluyor
Giriş Tarihi: 9.10.2019

Süper Lig'de kötü günler geçiren 'a 'ten mutlu haber geldi. Reşit olmadığı için sözleşme imzalanamayan genç orta saha 18 yaşına bastı, anlaşma yakın

Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten mutlu haber geldi. Transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ve kamp kadrosuna katılarak antrenmanlara çıkan Boşnak oyuncu ile reşit olmadığı için sözleşme imzalanamamıştı. Hasic, dün 18 yaşını resmen doldurdu. Resmi sözleşme imzalamak için 18 yaşını doldurmasını bekleyen Beşiktaş, geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic'i resmen açıklayabilir.

BÜTÜN GÖZLER ONDA

Hasic, Hırvatistan'ın futbolcu bankası olarak görülen Dinamo Zagreb'in kadrosunda bulunuyordu. Sağ açık ve on numara pozisyonlarında oynayabilen Hasic, sol ayağını kullanıyor ve yüksek teknik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bosna Hersek'in alt yaş kategorilerinde forma giyen Hasic, U-19 takımının da kaptanlığını yapıyor.

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