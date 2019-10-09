Kaf-Kaf Kemer virajında

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, bugün İzmir Atatürk Stadı'nda Kemerspor 2003'ü konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Yüksel yönetecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, bugün İzmir Atatürk Stadı'nda Kemerspor 2003'ü konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Yüksel yönetecek. Fatsa Belediyespor deplasmanında kırmızı kart gören Arif Cılak forma giyemeyecek. Arif'in yerine orta sahada Harun Atalay'ın görev yapması bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri tam 20, öğrenci 10 liradan satılacak. Bir maçı eksik olan KSK, 6. hafta sonunda 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Rakibi Antalya ekibi Kemerspor 2003'te 6 maçta 5 puan topladı ve 15. basamakta bulunuyor.



KAZANMAK İSTİYORUZ



Fatsa'da hesapta olmayan iki puan kaybettiklerini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Taraftarımızın önünde rakibimizi mağlup edip üç puan kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın büyük hırsı beni memnun ediyor" dedi.