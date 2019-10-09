  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Kaf-Kaf Kemer virajında

Kaf-Kaf Kemer virajında

Kaf-Kaf Kemer virajında
Giriş Tarihi: 9.10.2019

3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , bugün 'nda Kemerspor 2003'ü konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Yüksel yönetecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karşıyaka, bugün İzmir Atatürk Stadı'nda Kemerspor 2003'ü konuk edecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Yüksel yönetecek. Fatsa Belediyespor deplasmanında kırmızı kart gören Arif Cılak forma giyemeyecek. Arif'in yerine orta sahada Harun Atalay'ın görev yapması bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri tam 20, öğrenci 10 liradan satılacak. Bir maçı eksik olan KSK, 6. hafta sonunda 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Rakibi Antalya ekibi Kemerspor 2003'te 6 maçta 5 puan topladı ve 15. basamakta bulunuyor.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Fatsa'da hesapta olmayan iki puan kaybettiklerini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Taraftarımızın önünde rakibimizi mağlup edip üç puan kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın büyük hırsı beni memnun ediyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaf-Kaf Kemer virajında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN