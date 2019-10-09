Menemen'i yerlileri sırtladı

1. Lig'de Adana Demirspor'u 1-0 yenerek üç maçlık galibiyet hasretine son veren Ekol Göz Menemenspor'da yüzler gülüyor. Sarı-lacivertli ekibin ligde bu sezon attığı 5 golü de yerliler kaydetti.

1. Lig'de Adana Demirspor'u 1-0 yenerek üç maçlık galibiyet hasretine son veren Ekol Göz Menemenspor'da yüzler gülüyor. İzmir ekibi, milli araya 7 puanla 13. basamakta girdi. Sarı-lacivertli ekibin ligde bu sezon attığı 5 golü de yerliler kaydetti. Orta sahada görev yapan Taşkın Çalış ile Mustafa Çeçenoğlu 2'şer, Halil İbrahim ise bir gol kaydetti. Ekol Göz Menemenspor'un hücum hattında görev yapan yabancı futbolculardan Sangare ile Sikiru henüz rakip fileleri havalandıramadı. Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, hücum hattında herkesin büyük bir özveriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

"HERKES GOL ATABİLİR"

CENK Laleci, "Takımdaki forvetlerimiz gol atmasa bile rakip savunmayı yıpratıp çok iyi savunma yapıyor. Ekibimizde herkes gol atabilir. Takımımız iyi yolda. Sıra evimizde puan kazanmaya geldi" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ