Nzonzi tehlikesi

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Steven Nzonzi için İtalya'da şok bir iddia orta atıldı. Galatasaray’ın sezon başında Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nzonzi için İtalyan Torino devrede

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Steven Nzonzi için İtalya'da şok bir iddia orta atıldı. İtalya gazetesi Tuttosport, sarı-kırmızılı ekibin Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nzonzi ile Torino'nun ilgilendiğini iddia etti. Haberde Fransız futbolcunun Türkiye macerasından memnun olmadığı ve İtalya'ya dönüşe sıcak baktığı iddia edildi. Torino'nun ocak ayında Steven Nzonzi için girişimde bulunacağı ve oyuncuyu kadrosuna katma konusunda ısrarcı davranacağı belirtildi.



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G.Saray'dan yıllık 3 milyon 250 bin Euro sabit ücret kazanan Nzonzi'nin geleceği merak konusu oldu. Nzonzi, bu sezon 8 maçta forma giydi.