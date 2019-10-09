Şenol Güneş'in planı hazır

A Milli Takımımız, EURO 2020 elemelerinde cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tam gaz sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş planını belirledi.

A Milli Takımımız, EURO 2020 elemelerinde cuma günü Arnavutluk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tam gaz sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş planını belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının sürpriz bir hamle yapıp çift forvetle sahaya çıkacağı öğrenilirken bu maçta Cenk Tosun ve Burak Yılmaz ikilisinin görev yapacağı öğrenildi. Güneş'in orta saha için de Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci'den oluşan bir üçlüyü düşündüğü konuşulurken Hakan Çalhanoğlu ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

"PUAN KAYBINDA DENGELER DEĞİŞİR"



Başarılı teknik adam Arnavutluk maçı öncesinde savunma kurgusunu da belirledi. Zeki Çelik, Merih, Çağlar ve Umut Meraş'ı oynatacak olan Güneş, oyuncuları ile yaptıkları toplantıda maçın önemine dikkat çekerek "Bu iki karşılaşma bizim gruptaki kaderimizi belirleyecek. Rakiplerimizi daha önce yendik fakat onlar da yarıştan kopmamak için saldıracaklar. Arnavutluk maçını kazanmamız çok önemli. Puan kaybında gruptaki dengeler değişebilir" dediği öğrenildi.