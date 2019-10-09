Süper kanca

İzmir ekibinin bu sezon vitrine çıkardığı Ravil Tagir ile Burak İnce’yi F.Bahçe’nin izlediği belirtildi. İstanbul ekibinin başkanı Ali Koç’un İzmir’e gelerek yıldız oyuncular için pazarlık yapacağı ifade edildi

Türk ve Avrupa futboluna Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi yıldızları kazandıran Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir ile 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce'ye Fenerbahçe talip oldu. İki sezon önce kırmızı-lacivertli ekipten genç kaleci Berke ile kanat oyuncusu Barış'ı renklerine katan sarı-lacivertli yöneticilerin iki genç yıldız adayını yakından takip ettiği öğrenildi.



DEVLER PEŞİNDE



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ravil Tagir ve Burak İnce için Altınordulu kurmaylarla temasa geçtiği ve İzmir'e gelerek pazarlık yapacağı öğrenildi. İki oyuncuyu Türk takımlarının yanı sıra Avrupa'dan da bir çok takım takip ediyor. Özellikle Freiburg, Leicester City, Manchester City ve Bayern Münih'in iki futbolcuyu listeye aldığı ifade edildi. Alman devi Bayern Münih ile Manchester City'nin teknik adamlarının Burak İnce'yi izlediği açıklandı. Bu sezon ilk kez A takımında forma giyen Ravil ve Burak için gelen teklifleri kurmayların sezon sonunda değerlendirmeye almayı planladığı öğrenildi

BURAK TARİHE GEÇTİ



Altınordu'nun 15 yaşındaki oyuncusu Burak İnce, ligde 5 karşılaşmada 135 dakika süre aldı, 1 gol ve 1 asist yaptı. Burak attığı golle 1. Lig'de en genç gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Ravil Tagir ise bu sezon 7 lig maçında 630 dakika süre aldı. 16 yaşındaki savunma oyucusu Ümit Milli ve U17 Milli Takımları'nda görev yapıyor.

İLK 10'U GÖREMEDİ



Erzurumspor'a 1-0 yenilerek kötü gidişi sürdüren Altınordu, ilk 7 hafta sonunda puan tablosunda ilk 10 takım arasına adını yazdıramadı. Oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan kırmızı-lacivertli ekibin en iyi konumu 12. basamak oldu. TFF 1. Lig'de 7. haftayı 5 puanla düşme hattındaki Giresunspor'un averajla bir basamak üzerinde tamamlayan İzmir temsilcisi, sergilediği performansla taraftarlarını şimdiden tedirgin etti. Milli maç arasının ardından Altay ve lider Cesar Grup Ümraniyespor'la (D) zorlu maçlara çıkacak Altınordu'da ön libero Oğulcan sarı kart cezalısı durumunda.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ