Altınordu Kemal'e güveniyor

Kırmızı-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Kemal Rüzgar'ın iyileşmesi teknik heyette büyük sevinç yarattı. Artan ağrıları yüzünden geçtiğimiz hafta operasyon geçiren Kemal Rüzgar hafta başında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

TFF 1. Lig'de 7 haftada topladığı 5 puanla 15. sırada averajla düşme hattının bir puan üzerinde bulunan Altınordu'da gelecek hafta karşılaşacağı Altay maçının hazırlıkları kendi tesislerinde tüm hızıyla devam ediyor. Milli maç arasında kırmızı-lacivertli ekibin sakat oyuncusu Kemal Rüzgar'dan iyi haber geldi. Geçen sezon sakatlık yüzünden forma şansı bulamayan gurbetçi golcü yeni sezona da istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Artan ağrıları yüzünden geçtiğimiz hafta operasyon geçiren Kemal Rüzgar hafta başında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.



ALTAY MAÇINDA OYNAYABİLİR



Durumunun hızla iyiye gittiği açıklanan Kemal Rüzgar'ın teknik heyet şans vermesi halinde Altay karşılaşmasının kadrosuna alınabileceği aktarıldı. Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Altınordu'nun alt yapısından yetişen genç golcüsü Fatih Aktay bu sezon gol atma başarısını gösteremedi. Giresunspor'dan transfer edilen Yasin Ozan ise şans bulduğu 4 karşılaşmada 1 gol attı. 24 yaşındaki Kemal Rüzgar ise görev yaptığı 2 karşılaşmada 47 dakika süre aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi.



İKİ PROVA YAPACAK



Altınordu milli maç için lige verilen arada iki hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-lacivertliler cumartesi günü Denizli'de Süper Lig ekibi Denizlispor ile saat 16.00'da karşılaşacak. İzmir ekibi ikinci provasını ise 16 Ekim 2019 Çarşamba günü de U-18 ile U-19 takımlarının karmasıyla kendi tesislerinde yapacak. Bu iki karşılaşma sonrası ligde karşılayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam edecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ