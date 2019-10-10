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Ci Grup Buca evinde kayıp

Ci Grup Buca evinde kayıp
Giriş Tarihi: 10.10.2019

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Manisaspor'u 3-0 yenerek moral bulan evinde 'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Manisaspor'u 3-0 yenerek moral bulan Ci Group Buca evinde Çatalcaspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Maça hızlı başlayan taraf, konuk takım oldu. Çatalcaspor, 8'inci dakikada Mert ile öne geçti: 0-1. Maçın 53'üncü dakikasında Buca'dan Erhan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Çatalcaspor 66'da Mustafa'nın golüyle 2-0'lık avantajı yakaladı. Buca 90'ıncı dakikada Gökhan Erdöl ile umutlansa da mağlubiyetten kurtulamadı. Bu sonuçla İzmir ekibi 10 puanda kaldı.

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