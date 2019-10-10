Göz-Göz zirve yaptı

İzmir ekibi, son üç hafta göz önüne alındığında 2 galibiyet, 1 beraberlikle Başakşehir ve Sivas ile liderliği paylaştı, İzmir ekibi bu süreçte 6 gol atarken sadece 1 gol yedi

Spor Toto Süper Lig'de milli karşılaşma arasına kadar olan süreçte son üç hafta tam anlamıyla Göztepe fırtınası esti. Lige kötü başlayan Göztepe, son üç maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan birden toplarken, milli araya 9 puanla 11. sırada girdi. Düşme potasından sıyrılmayı başaran İzmir ekibi son 3 maçta sergilediği performansla ligin en iyi çıkış yapan ekibi oldu.



İKINCI SIRADA YER ALDI



Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi ligde son 3 hafta baz alındığında Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile birlikte aynı performansı sergileyerek 7 puanla zirveye ortak oldu. Bu süreçte Konyaspor ve Kayserispor'u mağlup eden ve Gazişehir ile deplasmanda berabere kalan Göz-Göz averajla 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, kalesinde tek golü berabere kaldığı Gaziantep Gazişehir maçında gördü.



ŞAMPİYONLARI SOLLADI



Son üç haftalar baz alındığıda Göztepe liderliğe soyunurken yüksek bütçeli ekipleri de geride bıraktı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve G.Saray, 10, 11 ve 12. sıraları paylaşırken Trabzonspor ile 6 puanla 4. sırada yer aldı. Genel puan tablosunda 9 puanla 11. sırada yer alan Göz-Göz, 4. sıradaki Konyaspor'un ise sadece 3 puan gerisinde konuşlandı.



DENİZ FORMAYI UNUTTU



Süper Lig'de son maçta Kayserispor'u evinde 4-0 yenerek patlama yapan Göztepe'de geçen sezonun yıldızlarından Deniz Kadah bu sene formayı unuttu. Göz-Göz'ün kümede kalma savaşı verdiği 2018-2019'da özellikle son 5 maçta 5 gol atarak takıma hayat veren tecrübeli orta saha oyuncusu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece ilk 3 maçta oynayabildi. İlk 2 haftadaki Antalyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 3'üncü haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ise son 11 dakika görev yapabildi. Rize ve Konya ile kupada Yozgatspor mücadelesinde kadroya dahil olamayan Deniz, son 2 haftada 21 kişilik kafilede yer alsa da oyuna hiç giremedi.



SONER RANDIMAN VERDİ



Göztepe'nin Başakşehir'den transfer ettiği Soner Aydoğdu, sarıkırmızılı ekibin orta sahasına can verdi. Ligde son 5 maçta banko olarak sahaya çıkan ve orta alana dinamizm getiren 28 yaşındaki futbolcu, son oynanan Kayserispor maçında skora direkt etki ederek olumlu futbolunu taçlandırdı. Soner, Kayseri maçında 1 gol atıp, 1 de asist yaparak farklı galibiyette önemli rol oynadı.

BURAK HAKERLER