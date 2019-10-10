Hadzic dönüyor

Akhisarspor’a transferin son günlerinde gelen Bosna Hersek'li forvet ilk 3 maçtan sonra sakatlandı. 26 yaşındaki golcü iyileşti

TFF 1. Lig'de Giresunspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek liderlik koltuğundan inen Akhisarspor'da, sezonun ilk 3 haftasında görev yaptıktan sonra sakatlanan Bosna Hersekli forvet oyuncusu Irfan Hadzic iyileşti. İlk 3 maçta oynadıktan sonra Bosna Hersek Milli Takımı'nda arka adalesinde ödem oluşan 26 yaşındaki futbolcu, formasını Sokol Cikalleshi'ye kaptırdı. Cikalleshi'nin formda olması nedeniyle iyileştikten sonra da ligde oynayamayan golcü, son iki maçta sakatlığı nüksedince kadroya giremedi.

MİLLİ ARA İLAÇ GİBİ

Oynanan son 4 lig maçında süre alamayan Hadzic, milli ara sonrası kadroya dönecek. Hadzic, kupada Bayburt Özel İdare karşısında ilk 11'de sahaya çıkmış, 79 dakika görev almıştı. Akhisarspor'da sakatlık problemi yaşayan Eray Ataseven, Kadir Keleş ve Çekdar Orhan milli arada form tutacak. Taha Yalçıner ise henüz iyileşmedi. Giresunspor deplasmanında kaçırılabilecek her türlü golü kaçırdıklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Lig uzun bir maraton ve kayıplar olacaktır. Önemli olan ders alıp tekrar çıkışa geçmek. Milli ara bize toparlanmamız için çok iyi gelecek" dedi.

KENAN MOLLA