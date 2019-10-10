Kaf-Kaf’ın yüzü güldü

İzmir ekibi konuk ekipten Şiyar'ın kırmızı kart gördüğü maçta rakibini 27. dakikada Doğukan, 61. dakikada penaltıdan Cenk’in attığı gollerle yendi. Büyük sevinç yaşadı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk haftalarını düşme hattında geçiren Karşıyaka, evinde hafta içi mesaisinde Kemerspor 2003'ü de rahat yendi, teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde son 3 maçta 7 puan toplayıp çıkışını sürdürdü: 2-0. KSK, aldığı galibiyetle de alt sıralardan kurtuldu. 8. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Doğukan ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci İsmail'de kaldı. 27'de Kemerspor defansında Şiyar'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ayağından kapan Doğukan, bir anda kaleciyle karşı karşıya kalıp düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.



SKORU CENK BELİRLEDİ



45'te konuk ekipten Umut'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdoğan müthiş bir refleksle gole engel oldu. 61'de Samet'in ceza sahası içinde Hakan Kuş'u düşürmesiyle hakem Emre Yüksel beyaz noktayı gösterdi. Atışı Cenk gole çevirdi: 2-0. 76'da ilk yarıdan sarı kartı bulunan Kemersporlu Şiyar, Doğukan'ı düşürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 85. dakikada Hakan Kuş'un karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci İsmail golü önledi. KSK maçı 2-0 kazandı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Karşıyaka'nın hafta içi mesaisinde İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Kemerspor 2003 karşılaşmasında tribünler boş kaldı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar maçta mesai günü olduğu için tribündeki yerlerini alamadı. Karşılaşmayı az sayıda taraftar izledi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu tam kadro halinde maçı takip etti.



TOLUNGÜÇ'TEN ZORUNLU DEĞİŞİM



Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, Kemerspor 2003 maçının ilk 11'nde zorunlu olarak değişiklik yaptı. Geçen hafta Fatsa Belediyespor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Arif Cılak'ın yerine Harun Atalay ilk 11'degörev yaptı. Genç orta saha oyuncusu bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Taraftarlar futbolculara maç öncesinde tezahüratlarda bulunarak büyük destek verdi.



Görkem Türkyılmaz

KARŞIYAKA MEST ETTİ

Karşıyaka serüvenine 1877 Alemdağ galibiyetiyle başlayan, ardından deplasmanda Fatsa Belediyespor beraberliği ile hafta içi mesaisinde Kemerspor 2003 karşısına çıkan Soner Tolungüç idaresindeki yeşilkırmızılılar, rotasyonu fazla olmayan bir kadroyla rakibinin karşısına çıktı. Yorucu Karadeniz yolculuğu sonrası İzmir'deki sıcak ve nemli havaya rağmen maç beklenenin üzerinde bir tempoyla başladı. KSK'de cezalı Arif'in yerine orta alanda görev yapan Harun o bölgede futboluyla hiç sırıtmadı. Doğukan'ın ilk yarıda gelen golü ve ardından yakalanan fırsatlar üç puanın sinyallerini vermeye başladı. Ancak ikinci yarı beklenen gol gecikince kaza ile yenilecek bir gol bütün hesapları alt üst edebilirdi. Günün çalışkan ismi Doğukan'ın yaptırdığı penaltı sonrası savunmanın sigortası Cenk, farkı ikiye çıkardı ve Kaf-Kaf rahatladı.



SİNYAL VERİLDİ



Mücadelenin 61. dakikasından sonra yeşil-kırmızılılar tarihi farka koşabilirdi. Doğukan, Görkem, Hakan Kuş ve Cenk'in yararlanamadığı pozisyonlar saç-baş yoldurdu. Mücadele sonunda tabelaya bakıldığında 2-0'lık net skor, alınan üç puan, keyif ve umut veren futbol ortaya çıktı. Savunma hattı işini 'tıkır tıkır' yapıyor. Orta sahanın çalışkan ismi Mustafa Aşan bildiğimiz gibi 'Atom Karınca'. Görkem, Harun, kanatlarda Mustafa Değirmerci de işlerini hakkıyla yerine getirdi. Geçen sezon sonunun skorer ismi Hakan Kuş, çok çabalıyor.



KÖR TALİHİNİ YENECEK



İleri uçta basmadık yer bırakmamasına rağmen Hakan Kuş, topu bir türlü üç direğin arasından geçiremiyor. Ancak bu kadar iyi niyetli ve çalışkan olan Hakan'ın kör talihini de kıracağından eminim. Çünkü çalışanlar her zaman kazanır.