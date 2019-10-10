Kazanmak zorundayız

Şenol Güneş oyuncularıyla toplantı yapıp bu maçın önemini değinirken ay-yıldızlıların galip gelip Fransa'nın da puan veya puanlar alması halinde ilk iki için büyük avantaj elde edeceğiz

A Milli Takımımız EURO 2020 Elemeleri'nde peş peşe oynayacağı iki zorlu sınav için hesap kitap yaparken, özellikle yarın Arnavutluk ile oynayacağımız kritik randevu gruptaki kaderimizi belirleyebilir. Arnavutluk maçını kazanmamız halinde Fransa'nın İzlanda'dan alacağı puan veya puanlar ile çok avantajlı konuma geleceğiz. Arnavutluk'u yenersek puanımız 18'e çıkacak ve rakiplerimizin randevusunun berabere bitmesi halinde İzlanda'nın puanı 13 olacak. Fransa kazandığı taktirde ise İzlanda 12'de kalacak ve ilk iki yolunda bu kapıyı ardına kadar açacağız.



SİZE GÜVENİYORUM



Güneş oyuncularının adeta beynini yıkıyor. Tecrübeli çalıştırıcı her fırsatta "Tek ihtimalimiz kazanmak. Puan kaybını aklınızdan dahi geçirmeyin. Size güveniyorum" diyerek takımı motive etmeye çalışıyor. Güneş'in idmanlarda pas çalışmasını zaman zaman durdurarak daha hızlı pas yapmalarını istediği ve boş alanlara topu göndermeleri konusunda ikaz ettiği gözlenirken orta sahadaki isimlerine de rakibe sürekli pres uygulamalarını söyledi.



İNANIYORUZ BAŞARACAĞIZ



A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncuları Merih Demiral ve Zeki Çelik, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynayacakları Arnavutluk maçını kazanarak, Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına inandıklarını söyledi.



"İYİ DURUMDAYIZ"



Kariyerini Juventus'ta sürdüren Merih Demiral, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarının önemine değinerek, "Bu iki maç bizim için çok kritik. İnşallah öncelikle Arnavutluk maçını alıp Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Güzel olacağına eminiz" diye konuştu. Juventus'un yıldızı Ronaldo ile de iyi bir arkadaşlığının bulunduğunu anlatan Merih, "Ronaldo 2 galibiyet alıp, gittiğimizde beni tebrik etti. 'Hep takip ediyorum' dedi. Zaten Türk halkını çok seviyor" dedi. Zeki Çelik ise "Bizim için çok önemli bir maç. Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Kazanırsak grubu büyük ölçüde tamamlayacak ve artık Fransa ile final maçına çıkacağız" diye konuştu.



MBAPPE KADRODAN ÇIKARILDI



EURO 2020 elemelerinde pazartesi günü A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Fransa'da yıldız oyuncu Mbappe kadrodan çıkarıldı. Teknik direktör Didier Deschamps da Paris Saint- Germain'de forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunun yerine Borussia Mönchengladbach'ın santrforu Plea'yı kadroya dahil etti.