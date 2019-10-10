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Kupa F.bahçe’nin

Kupa F.bahçe’nin
Giriş Tarihi: 10.10.2019

27. Kadınlar ’nı Çukurova Basket’i yenen kazandı. Kanarya bu kupayı 12. kez müzesine götürdü

Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 5. dakika geçildiğinde rakibine 12-6'lık üstünlük sağladı. Sevgi Uzun ve Iagupova'nın elinden bulduğu sayılarla farkı açan Fenerbahçe ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı. İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 47-26 önde girdi. Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen Fenerbahçe maçın 25. dakikasında skoru 60-34'e getirdi. Çukurova Basketbol aradaki farkı azaltmaya çalışsa da çeyrek 67-50 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan son periyotta her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 86-62 galip ayrıldı. 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, 12. kez kupayı kazandı.

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