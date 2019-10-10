TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertiler bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta da puan kazanamadı.

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertiler bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta da puan kazanamadı. İzmir ekibi taraftarı önünde puan kazanamayan tek takım oldu.

DESTEK İSTEDİ

Menemen, sahasında Hatayspor'a 4-0, Akhisarspor'a 1-0, Osmanlıspor'a da 2-1 yenildi. Deplasmanda ise rakiplerin korkulu rüyası oldu. İzmir ekibi, dış sahada 4 karşılaşmada 7 puan topladı. En çok puan toplayan üç takım arasında yer aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Artık taraftarımızın önünde de galip geleceğiz. Seyircimiz ile bütünleştiğimiz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz rakip yok. Yeter ki tribünler dolsun ve 90 dakika sabırla takımlarını desteklesinler. Adana Demirspor önünde aldığımız galibiyetin anlam kazanması için sahamızda da puan kazanmamız şart" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ