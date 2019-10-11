Altınordu’nun ortası çalışıyor

TFF 1. Lig'e arzu ettiği başlangıcı yapamayan ve averajla düşme hattının üzerinde bulunan Altınordu'da Altay ile Bornova Stadı'nda oynayacağı derbi maçın hazırlıkları sürüyor.

TFF 1. Lig'e arzu ettiği başlangıcı yapamayan ve averajla düşme hattının üzerinde bulunan Altınordu'da Altay ile Bornova Stadı'nda oynayacağı derbi maçın hazırlıkları sürüyor. Kırmızı-lacivertli ekipte forvet hattında görev yapan oyuncuların istikrarlı bir grafik çizmemesinden dolayı skor yükünü orta saha oyuncuları sırtlıyor. Sezon başında Giresun'dan transfer edilen Yasin Ozan 1 gol kaydetti. Geçen sezondan beri yaşadığı sakatlıklardan dolayı düzenli forma giyemeyen Kemal Rüzgar ise bu sezon 2 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

ANIL EN SKORER



Altınordu'nun alt yapısında yetişen geçen sezon Niğde Anadolu FK'da görev yapan Fatih Aktay ise şans bulduğu 4 maçta gol atamadı. Kırmızı-lacivertlilerin bu sezon ligde attığı 8 golün 6'sını orta saha ve savunmada görev yapan futbolcuları kaydetti. Stoper Sinan, orta saha oyuncuları Hüseyin, Muhammet ve Burak 1'er gol attı. Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren gurbetçi Anıl Koç ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Anıl 2 golle takımının en skorer ismi oldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ