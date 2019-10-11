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kayıp

Ci Group Buca kayıp
Giriş Tarihi: 11.10.2019

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Çatalcaspor'a 2-1 mağlup olan ligde istikrarı sağlayamadı. Geçen hafta sonu deplasmanda Manisaspor'u 3-0 yenerek zirve için umutlanan sarı-lacivertliler evinde bir kez daha kaybederek yarışta geri kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Çatalcaspor'a 2-1 mağlup olan Ci Group Buca ligde istikrarı sağlayamadı. Geçen hafta sonu deplasmanda Manisaspor'u 3-0 yenerek zirve için umutlanan sarı-lacivertliler evinde bir kez daha kaybederek yarışta geri kaldı. Son 4 karşılaşmada 3. mağlubiyetini elde eden Ci Group Buca 7. haftayı 10 puanla 8. sırada tamamlayıp zirveden uzak kaldı. Yeni Buca Stadı'ndaki son 2 mücadeleyi puansız kapatan sarı-lacivertliler, avantajını kullanamadı. Teknik direktör Nihat Balan hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını ancak pazar günü deplasmanda oynanacak Yomraspor maçını kazanacaklarını dile getirdi.

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