Galatasaray Kaan'ın peşinde

Sarı-kırmızılılar Ocak ayında savunmaya takviye yapmayı planlarken, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan gündemde

Galatasaray'ın bazı bölgelerini güçlendirmek için plan yaptığı bilinirken teknik direktör Fatih Terim'in özellikle savunma hattını güçlendirmek istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Marcao ve Luyindama'nın inişli çıkışlı performansı sebebiyle stoper takviyesi istediği ve daha önce de ismi çeşitli kereler gündeme gelen Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine aldığı öğrenildi. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden 24 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferi düşünülüyor. Sarı kırmızılılarda forma şansı bulamayan Ahmet Çalık'ın ise Ocak ayında gönderilmesi de sürpriz sayılmayacak. Terim'in ayrıca orta sahaya da takviye düşündüğü bilinirken bu takviye ise Belhanda'nın durumuna göre şekillenecek.



SEÇİM GÜNDEMDE YOK



G.Saray'ın önceki günkü Divan Kurulu'nda Sedat Doğan'ın "Tüzüğü uygulayın, ilk yönetim toplantısında seçim kararı alın" önerisine yönetimden olumsuz yanıt geldi. Görev sürelerinin bitimine 1.5 yıl olan Galatasaray yönetiminin ise erken seçime gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi. Ne başkan Mustafa Cengiz, ne yönetimin erken seçim kararı almayı düşünmediği öğrenildi.



NZONZİ: GİTMİYORUM



Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, hakkında çıkan transfer haberlerine net bir biçimde yanıt verdi. İtalyan basını Fransız futbolcunun Türkiye'de çok mutsuz olduğunu ve yeniden İtalya'ya dönmek istediğini iddia etmişti. GS Tv'ye konuşan Steven Nzonzi, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi.