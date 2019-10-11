Göztepe'yi telaş sardı

Spor Toto Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Göztepe'yi Haziran telaşı sardı.İzmir ekibinde Mayıs sonu itibariyle çoğu as kadroda forma giyen 17 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

Spor Toto Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Göztepe'yi Haziran telaşı sardı. Altyapıdan A takıma yükselen ve yeni transfer edilen 11 oyuncu ile birlikte mevcut kadrosunda 35 futbolcuyu barındıran Göztepe'de sezon sonunda tam 17 oyuncunun sözleşmesi bitiyor.



OBSİYON FIRSATI VAR



Kaleci Beto'nun yanı sıra, Andre Castro, kiralık olarak forma giyen Serdar, Soner ve Sanneh ile Yasin, Jerome, Leo, Beto, Reis, Titi, Deniz, Berkan, Hakan Çinemre, Kerem Atakan'ın yanı sıra Napoleoni, Atınç ve Mossoro'nun sözleşmeleri bitecek. 1'er yıl obsiyonu bulunan Napoleoni, Atınç, Mossoro ve Leo ile yönetim isterse yola devam edebilecek.



SONER VE SERDAR HAREKATI



Göztepe yönetimi, performansından memnun kaldığı kiralık oyuncular Soner ve Serdar'ın bonservisini almak için devre arasında sözleşmedeki opsiyonu kullanmak için İspanyol ekibi Huesca ve Başakşehir ile pazarlık masasına oturacak. Yönetim Anderlecht'ten kiralanan ve hiç forma giyemeyen Sanneh ile yola devam etmeyi düşünmüyor.



GÖZTEPE'DE MİLLİ SEVİNÇ



Göztepe'de 5 yabancı futbolcunun ülkesinin milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi. Sarı-kırmızılılarda kaptan kaleci Beto, Portekiz Milli Takımı'na; stoper Sanneh, Gambiya Milli Takımı'na; sağ bek Gassama, Senegal Milli Takımı'na; orta saha Borges, Kosta Rika Milli Takımı'na ve Poko da Gabon Milli Takımı'na çağrıldı. Göztepe resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görev alacak futbolcularına başarılar diledi.



GOLCÜ JEROME FORMAYI KAPTI



Jerome formayı kaptı. Sarı-kırmızılı ekipte, geçen sezon eleştirilere hedef olan golcünün takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Daha sonra G.Saray'dan transfer edilen Eren'in yedeği olarak düşünülen Jerome, hücum hattındaki sıkıntı sonrası kaptığı formayı 3 maçtır çıkarmadı. Jerome eleştirilere rağmen golcü olarak umut saçıyor.

BURAK HAKERLER