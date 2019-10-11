Horoz’da rota Bakkal

Denizlispor yönetiminin İstanbul’da masaya oturduğu Tolunay Kafkas, TFF’deki görevini bırakmadı. Yeşil-siyahlı kurmaylar, rotayı Mesut Bakkal’a çevirdi. B planı Bülent Uygun

Yücel İldiz'in görevine son verilmesinin ardından, Fenerbahçe ile 20 Ekim'de yapılacak önemli karşılaşma öncesinde milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen ve teknik direktör arayışlarını hızlandıran Denizlispor yönetimi, listenin başındaki iki isimden eli boş döndü. Kurmaylar, ilk olarak TFF'de çalışan Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile görüştü. Kafkas, TFF'deki görevinden daha önce istifa edip ayrıldığını, bir daha ayrılmasının şık olmayacağını, yeni göreve gelen Federasyon'a karşı da bir saygısızlık yapmak istemediğini belirterek, Denizlisporlu kurmayların teklifini nazikçe reddetti.



ÖZDİLEK DE LİSTEDE



Horoz'lar, Samet Aybaba'yla da görüştü ama parada anlaşamadı. 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönüş yapan Denizlispor'un asansör takım olmaması için ince eleyip sık dokuyan yönetim, sosyal medyada adı geçen Süper Lig tecrübesi olmayan isimleri dikkate bile almıyor. Spor Toto Süper Lig deneyimi olan teknik direktör isminde yoğunlaşan yönetim, rotayı Denizlispor'da futbol oynamış ve 2009'da teknik direktörlük yapmış Mesut Bakkal ismine çevirdi. Bakkal olmazsa B planı, Bülent Uygun veya Mehmet Özdilek olacak.



İLDİZ'E ÇİÇEKLİ UĞURLAMA



Başkan Ali Çetin ve yöneticiler, teknik direktör Yücel İldiz'i çiçeklerle uğurladı. Yücel İldiz veda konuşmasında, "Camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Göreve başladığımız gün Denizlispor'un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibarıyla Süper Lig'deki durumu ortadadır. Başımız dik ayrılıyoruz" dedi.