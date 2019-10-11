Kaf-Kaf’ın dönüşü

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak ilk 4 hafta düşme potasında yer alan yeşil-kırmızılılar teknik direktör Soner Tolungüç’ün göreve gelmesinin ardından yükselişe geçip, taraftarını mutlu etti

Geçen sezon Play-Off oynadığı için bu sezona büyük umutlarla giren Karşıyaka, Mesut Toros yönetiminde ilk 4 haftayı 1 puanla düşme potasında geçirip büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yönetimin yapmış olduğu teknik heyet değişikliğinin ardından 5. hafta takımın başına geçen Soner Tolungüç idaresindeki Kaf-Kaf, üç maçta 7 puan toplayarak 9. sıraya yükseldi. Üst sıralara tırmanışa geçti. Taraftarları önünde 2-0 kazanılan Kemerspor 2003 galibiyetinin kendilerini memnun ettiğini belirten deneyimli teknik adam, "Skor çok farklı olabilirdi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Geldiğimiz kısa sürede üç maç yaptık. Oyuncularımın onlardan istediğimi çabuk kavramaları bizi gelecek için mutlu ediyor" dedi.



COŞKULU OYNUYORUZ



Hedeflerinin oynadıkları pozitif futbolun sürekli üzerine koyarak ilerlemek olduğunu belirten Tolungüç, "Coşkulu bir oyun oynuyor ve karşılığını alıyoruz. Oynadığımız rakipleri iyi analiz ediyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sıralamada üst sıralarda yer alan Esenler Erok ve Kocaelispor ile üst üste karşılaşacağız. Rakiplerin konumları bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz sahada kendi futbolumuzu oynayıp üst basamaklara tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz. Kemerspor 2003 maçı artık geride kaldı. Bundan sonra Esenler Erok karşılaşmasını düşünüyoruz. Adım adım hedefimize yaklaşmak istiyoruz" diye konuştu.



TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİLER



Kemerspor 2003 galibiyeti sonrası Karşıyakalı futbolcular üç puan sevincini kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla Kaf-Kaf çekerek kutladı. Son üç maçta 7 puan toplayan yeşilkırmızılılar sahasındaki son iki karşılaşmada kayıp yaşamadı. Taraftarlar mücadele sonrası, "Böyle oynayın, canımızı verelim" diye tempo tutarak oynanan pozitif futbolu alkışladı.